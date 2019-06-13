Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»Коммерсантъ 01:11
Бостон—
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
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Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
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Поеду с Кубком Стэнли в Новосибирск.
— Владимир Тарасенко, российский хоккеистСпорт-Экспресс 00:30
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