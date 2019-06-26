Футбол

Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»Спорт БИЗНЕС Online 03:35

В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
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Бактийор Зайнутдинов — о Кубке Париматч Премьер: «Главное — набрать кондиции, а результат не особо важен»

Матч ТВ12:12

Кубок «Париматч Премьер». Трансляция. «Спартак» против «Ростова» – 0:2

Sports.ru11:20

«Ростов» – «Спартак»: Саплинов удвоил преимущество ростовчан

Спорт-Экспресс12:33

«Спартак» — «Ростов». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru10:39

Началась игра между «Спартаком» и «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер

Нева Спорт12:00

«Ростов» – «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на встречу в Австрии

Чемпионат10:00

Спартак - Ростов: прогноз на встречу Кубка Матч Премьер

Prognozistвчера в 12:55
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Общество

Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
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Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет

Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд арестовал московского отравителя

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
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Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Госбюро расследований Украины возбудило восемь дел против Порошенко

Глава ГБР Роман Труба 20 июня заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе.
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Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Обновлено вчера в 23:17
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Прикрывшая участника убийства в Псебае следователь отправится под суд

Обновлено в 10:40
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
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Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Футбол

Жена смертельно больного футболиста «Зенита» рассказала об эвтаназии

Супруга бывшего игрока петербургского «Зенита» смертельно больного Фернандо Риксена Вероника ответила всем, кто советует футболисту прибегнуть к эвтаназии.
Обновлено в 04:53
Политика

Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому

В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
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Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

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Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
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Роузен: «У „Флориды“ полно козырей в стремлении подписать Панарина»

Звено Панарин — Маккиннон — Рантанен можно было бы считать лучшим на старте сезона. Но по Панарину у «Флориды» полно козырей.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
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