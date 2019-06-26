Футбол
Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»Спорт БИЗНЕС Online 03:35
Сегодня в австрийском Пёллау стартует розыгрыш Кубка «Париматч Премьер». Это товарищеский однокруговый турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». В нём участвуют четыре команды российской премьер-лиги – «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стипе Плетикоса: «Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры»
Спорт-Экспрессвчера в 22:38
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Шоу-бизнес
Савичева сделала татуировку в честь дочери
Кстати, идея с тату в честь своих детей, как сделала в свое время Анджелина Джоли, понравилась многим подписчикам Юлии, в том числе известным.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов
Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Политика
В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Певица Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Экс-солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева в минувший вторник, 25 июня, впервые вышла в свет после родов.
Обновлено в 04:01
Политика
В Кремле исключили ущемление в правах делегации России в ПАСЕ
«Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул он.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам отдохнуть в Крыму
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Авто
Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО
Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией перед отравлением
Ранее бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль впервые после инцидента в Солсбери позвонил родственникам.
Обновлено в 03:24
Политика
Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года
Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
В окружении Согдианы обсуждают третью беременность певицы
Певица Согдиана старается не афишировать личную жизнь.
Обновлено в 05:27
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Обновлено вчера в 13:34
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:00