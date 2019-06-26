Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»Спорт БИЗНЕС Online 03:35

Сегодня в австрийском Пёллау стартует розыгрыш Кубка «Париматч Премьер». Это товарищеский однокруговый турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». В нём участвуют четыре команды российской премьер-лиги – «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Наука Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.

Шоу-бизнес Савичева сделала татуировку в честь дочери Кстати, идея с тату в честь своих детей, как сделала в свое время Анджелина Джоли, понравилась многим подписчикам Юлии, в том числе известным.

Технологии «Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.

Политика В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.

Гаджеты Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Шоу-бизнес Певица Саша Савельева впервые вышла в свет после родов Экс-солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева в минувший вторник, 25 июня, впервые вышла в свет после родов.

Происшествия Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Авто Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.

Общество В России могут снизить возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.

Армия и оружие В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией перед отравлением Ранее бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль впервые после инцидента в Солсбери позвонил родственникам.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общество Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Шоу-бизнес Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".