Футбол

Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»Спорт БИЗНЕС Online 03:35

Сегодня в австрийском Пёллау стартует розыгрыш Кубка «Париматч Премьер». Это товарищеский однокруговый турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». В нём участвуют четыре команды российской премьер-лиги – «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».
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Скопинцев: «Кубок Париматч Премьер – очень важный турнир»

Soccer.ruвчера в 19:05

На Австрие атак: в Пёллау стартует предсезонный турнир по футболу

Известиявчера в 17:01

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Sport24.ruвчера в 19:50

Стипе Плетикоса: «Кубок Париматч Премьер – отличный вариант как для „Спартака“, так и для остальных команд. Никто не любит тяжелые сборы»

Sportbox.RU01:49
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
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Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
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Происшествия

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика

Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
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Политика

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Обновлено вчера в 06:54
Экономика

В США признали правильность курса России на закупку золота

Россия на протяжении многих лет является одним из крупнейших в мире держателей золота.
Обновлено в 04:58
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Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

СК возбудил уголовное дело об отравлении людей в поселке в Краснодаре

Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой, в поселке Краснодарском в Краснодаре.
Обновлено в 04:42
Общество

В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Политика

Лидер фракции ЛДПР парламента Петербурга сложил полномочия депутата

Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов объявил о сложении депутатских полномочий.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту

На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

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Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Кино

Появился трейлер фильма «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем

Обновлено в 02:39
Экономика

Кабмин выделит ещё 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2019 году

Обновлено в 04:44
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Технологии

«Мегафон» откроет пункты выдачи заказов для интернет-магазинов

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Обновлено в 02:20
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
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Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов

Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
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Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США против России в €1,1 млрд

Потери немецких компаний от санкций США в отношении России в общей сложности составили €1,1 млрд.
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Совфед одобрил приостановление ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
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Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

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Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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Игры

Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa

В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
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Футбол

Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Обновлено в 04:22
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
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В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек

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Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

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