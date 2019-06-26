Футбол
Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»Спорт БИЗНЕС Online 03:35
Сегодня в австрийском Пёллау стартует розыгрыш Кубка «Париматч Премьер». Это товарищеский однокруговый турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». В нём участвуют четыре команды российской премьер-лиги – «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».
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