Футбол

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс»
Sports.ru
вчера в 07:07

Сегодня в ответном матче финала Кубка Либертадорес сыграют «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Sports.ruвчера в 07:07

Подробнее о событии

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс»

Sports.ruвчера в 07:07

Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018. Прямая онлайн-трансляция финала Кубка Либертадорес

Комсомольская правдавчера в 00:35

В Аргентине изъяли 300 билетов на финал Кубка Либертадорес у лидера ультрас

Матч ТВ23 ноября в 17:59

В Аргентине изъяли 300 билетов на финал Кубка Либертадорес у лидера ультрас

Sportbox.RU23 ноября в 17:59

«Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»: смогут ли «генуэзцы» взять трофей?

Все про Спорт ру23 ноября в 17:21

«Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»: прогноз на результат матча

Евро-футбол.ру23 ноября в 15:57

Футболист Клементе Родригес дал прогноз на второй матч финала Кубка Либертадорес

RT на русском23 ноября в 09:21
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Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
Обновлено в 01:47
Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»

Обновлено в 01:30
Футбол

«Монако» обыграл «Кан» и прервал 12-матчевую серию без побед в Лиге 1

Монегаски прервали 12-матчевую серию без побед в чемпионате Франции.
Обновлено в 01:56
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 01:48
Футбол

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Обновлено в 01:02
Футбол

Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере

Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 01:24
Футбол

«Спартак» сегодня проведет первую игру под руководством Кононова

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Обновлено в 01:00
Футбол

«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 00:04
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 01:35
Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Аллегри: «Нам нужно думать на шаг вперед, как это делает Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над СПАЛом в матче Серии А. Мы продуктивно провели первый тайм.
Обновлено вчера в 17:56
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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