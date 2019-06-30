Футбол
Кубок КОНКАКАФ. Мексика обыграла Коста-Рику в серии пенальтиВести.Ru 01:20
Матч получился достаточно упорный и на "мяч в раздевалку" (44-я минута) в исполнении мексиканца Хименеса соперник ответил голом Руиса с пенальти на 52-й минуте. Большего командам ни в основное, ни в дополнительное добиться не удалось, а в серии 11-метровых сильнее была Мексика.
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Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Советский спорт01:55
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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