Футбол

Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. США против Кюрасао, Ямайка сыграет с ПанамойSports.ru 04:55

Кубок КОНКАКАФ 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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