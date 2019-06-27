Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. США против Кюрасао, Ямайка сыграет с ПанамойSports.ru 04:55

Кубок КОНКАКАФ 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. США против Кюрасао, Ямайка сыграет с Панамой

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