Футбол

«Бавария» обыграла «Энерги» в первом раунде Кубка ГерманииRT на русском 16:39

Мюнхенская «Бавария» обыграла представителя третьего немецкого дивизиона в первом раунде национального Кубка. Поединок, проходивший в Котбусе, завершился со счётом 3:1 в пользу «Баварии». В составе мюнхенцев забивали Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Леон Горецка.
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