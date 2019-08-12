Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» в первом раунде Кубка ГерманииRT на русском 16:39
Мюнхенская «Бавария» обыграла представителя третьего немецкого дивизиона в первом раунде национального Кубка. Поединок, проходивший в Котбусе, завершился со счётом 3:1 в пользу «Баварии». В составе мюнхенцев забивали Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Леон Горецка.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров
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Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
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В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Технологии
Легенда о «Буревестнике»
Несмотря на сообщение ТАСС от 16 февраля 2019 года о завершении ключевого этапа испытаний ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», многие специалисты сомневаются в возможности ее создания.
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Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
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Политика
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Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
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Армия и оружие
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Обновлено в 15:11
Наука
Ученые рассказали, каких эпидемий следует ждать в ближайшее время
Бактерии, вызывающие тяжелые формы энтероколита, приспособились к жизни в больницах, благодаря ему они все чаще вызывают вспышки трудноизлечимой диареи в их стенах.
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Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Политика
Президент Зеленский уволил 18 глав администраций в двух областях
На сайте президента Украины опубликованы распоряжения об увольнении 18 глав районных государственных администраций во Львовской и Донецкой областях.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Здоровье
Американка может лишиться головы из-за редкой болезни
Обновлено в 06:29
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп
Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Устрашать и говорить: как НАТО видит свои будущие отношения с Россией
"Одна из причин, почему Россия начала нарушать этот договор и устанавливать новые ракеты средней дальности в России, которые могут достичь не только Европы, но и других частей света, состоит в том, что Китай разработал этот вид вооружений и разместил многие из них", – заметил Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
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Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
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Обновлено в 13:37
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
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Обновлено 10 августа в 10:55
Баскетбол
Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 11:22
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20