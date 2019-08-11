Футбольный клуб «Энерги» на своей арене примет мюнхенскую «Баварию» в матче первого раунда Кубка Германии. Игра будет проходить в Коттбусе на стадионе «Фройндшафт» сегодня, 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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