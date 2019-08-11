Футбол
Кубок Германии, прямая трансляция матча «Энерги» — «Бавария»Нева Спорт вчера в 14:20
Футбольный клуб «Энерги» на своей арене примет мюнхенскую «Баварию» в матче первого раунда Кубка Германии. Игра будет проходить в Коттбусе на стадионе «Фройндшафт» сегодня, 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кубок Германии. «Энерги» — «Бавария». Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Sport24.ruвчера в 14:08
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Спорт
Гимнастка Мустафина не примет участия в Кубке России
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что не будет участвовать в Кубке России в Пензе.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника
Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика
Аксенов оценил влияние Крымского моста на турпоток
В конце июля Аксенов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что турпоток в Крым с начала 2019 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млн туристов.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
На Украине заявили о праве перекрывать поставки воды в Крым
Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины, заявил представитель украинского лидера Антон Кориневич.
Обновлено в 04:31
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за прорыва трубы
Водоснабжение в городах Новороссийск, Геленджик и Крымск прервано в Краснодарском крае из-за прорыва на сетях, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26