РБ Лейпциг — Бавария 0:3Спорт-Экспресс вчера в 15:56

"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв в финальном матче "Лейпциг" (3:0). Роберт Левандовски оформил дубль, еще один гол на счету у Кингсли Комана. Ранее мюнхенцы в 29-й раз стали чемпионами Германии (и седьмой раз подряд). Таким образом, "Бавария" сделала золотой дубль.

Все про Спорт ру

Гаджеты Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).

Технологии Хакеры атаковали Балтимор программой спецслужб США Программа, разработанная Агентством национальной безопасности (АНБ) США, помогла хакерам атаковать системы власти в Балтиморе.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.

Футбол Президент «Барселоны» рассказал о трансферных планах клуба Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о трансферных планах каталонцев после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2). — Нам нужно двигаться дальше, — сказал Бартомеу.

Политика Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Общество На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Теннис Потапова обыграла пятую ракетку мира в первом круге Roland Garros Россиянка Анастасия Потапова победила Ангелик Кербер из Германии в матче первого круга Roland Garros.

Общество Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Авто Это надо видеть – дорогущий Rolls-Royce Cullinan преодолевает бездорожье Посмотрим правде в глаза, 99,9% из всех экземпляров невероятно роскошного и столь же дорогого кроссовера Rolls-Royce Cullinan никогда не увидят никакого другого покрытия, кроме гладких дорог.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Политика Число кандидатов на пост премьера Британии возросло до семи Бывший лидер Палаты общин Андреа Лидсом открыто выразила готовность занять место Терезы Мэй после ее отставки с поста главы правящей Консервативной партии и лидера правительства Великобритании.

Хоккей Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019 Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.

Наука В Австралии найдены выделяющие золото грибы Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.

Космос В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.