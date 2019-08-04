Футбол
Кубок Гампера. «Барселона» победила «Арсенал»Sports.ru 16:16
«Барселона» одержала волевую победу над «Арсеналом» (2:1) в матче за Кубок Гампера. Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». В этом году 54-й розыгрыш турнира.
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Происшествия
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире
По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.
Обновлено в 20:03
Авто
Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером
Обновлено в 00:56
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено в 16:09
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Кино
Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.
Обновлено в 07:52
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Кара Делевинь обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон
26-летняя британская модель Кара Делевинь в течение нескольких лет состояла в романтических отношениях с 29-летней американской актрисой Эшли Бенсон, получившей широкую популярность благодаря съемкам в сериале «Сверхъестественное».
Обновлено в 10:42
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
Обновлено в 19:01
Футбол
«Интер» одолел «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
Английский «Тоттенхэм» и миланский «Интер» провели товарищескую встречу в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Общество
Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега
Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено в 20:49
Единоборства
Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»
Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Теннис
Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ATP.
Обновлено в 19:51
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено в 19:57
Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Культура
Шуфутинский назвал огромной потерей смерть Вилли Токарева
Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть исполнителя шансонье Вилли Токарева.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов
Обновлено в 15:51