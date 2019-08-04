Футбол

Кубок Гампера. «Барселона» победила «Арсенал»Sports.ru 16:16

«Барселона» одержала волевую победу над «Арсеналом» (2:1) в матче за Кубок Гампера. Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». В этом году 54-й розыгрыш турнира.
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Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Арсеналом» и 42-й Кубок Жоана Гампера

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