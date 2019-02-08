Футбол

Кубок ФНЛ-2019: в стартовом туре «Мордовия» уступила «Ротору»Столица С вчера в 09:04

8 февраля на Кипре стартовал Кубок ФНЛ-2019. Подопечные Марата Мустафина в стартовом туре уступили "Ротору" 1:2. Причем по ходу встречи "Мордовия" вела 1:0, но, в итоге, все же потерпела поражение.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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