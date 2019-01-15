Футбол
В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии «Саутгемптон» примет «Дерби Каунти». Кубок Англии 3-й раунд Переигровки ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Sports.ruвчера в 06:55
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Саутгемптон - Дерби Каунти. Прогноз на матч кубка Англии: ставим на «святых»
Sport-placeвчера в 13:08
«Саутгемптон» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 16 января 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:45
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Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области
Обновлено в 04:25
Политика
Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
Местные спецслужбы и эксперты считают, что молодой человек мог готовить теракт во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.
Обновлено в 02:43
Политика
Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией
Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.
Обновлено в 00:53
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Улюкаева
Обновлено в 03:09
Политика
США требуют от России уничтожить ракету 9М729
Напомним, во вторник, 15 января, в Женеве состоялись межведомственные переговоры России и Соединенных Штатов по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Песков рассказал, как от слов Путина кровь стынет в жилах
Президент России Владимир Путин может выразить свое мнение о чем-то или о ком-то так, что "кровь стынет", сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.
Обновлено в 00:44
Общество
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе
Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac.
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
Государство сделает мобильное приложение для регистрации ДТП
Приложение создают для аварий, которые регистрируют по Европротоколу — без участия полицейских.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Лавров объяснил требование к Японии о признании итогов Второй мировой
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, почему Россия настаивает на признании итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляющий право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии
Сегежский городской суд в среду приговорил бывшего начальника исправительной колонии №7 (ИК-7) Сергея Коссиева к 2,5 года колонии за превышение и злоупотребление служебными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Женщина сняла в московском банке деньги от продажи квартиры и пропала
В столице разыскивают женщину 1980 года рождения, исчезнувшую после снятия денег от продажи квартиры в одном из банков на улице Новой Басманной.
Обновлено в 03:44
Политика
Президент Сербии рассказал о консультациях с Путиным
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что всегда консультируется и советуется с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:19
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД
Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Культура
Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем
Обновлено в 02:42
Политика
Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет
Обновлено в 03:38
Политика
Песков рассказал об отношении к профессии чиновника
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией.
Обновлено в 02:02
Политика
Кудрин заявил, что в социальных сферах прорыва не будет
В национальных проектах, связанных с образованием и здравоохранением, недостаточно ресурсов, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 16 января на Х Гайдаровском форуме.
Обновлено в 03:12
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
Орешкин спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики
Министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на сессии в рамках Гайдаровского форума заявил, что темпы роста мировой экономики могут замедлиться до 3% в ближайшие годы, сообщает 16 января «РИА Новости».
Обновлено в 05:23
Общество
«Почта России» открыла продажу пива в отделениях
«Почта России» помимо газет и конвертов начала продавать в своих отделениях пиво и другие слабоалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Парламент Великобритании отклонил проект Мэй по Brexit
Члены британского парламента проголосовали против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения с Европейским союзов о Brexit.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Возросло число жертв ДТП в Воронежской области
Число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В новгородской мужской колонии родилась девочка
В небольшой стресс вогнал сотрудников новгородской мужской исправительной колонии N7 произошедший в ней инцидент.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при взрыве в Шахтах
Родственники опознали тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах Ростовской области из-за взрыва газа.
Обновлено в 02:07