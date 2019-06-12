Футбол

Кубок Америки по футболу в ночь на субботу стартует в БразилииТАСС вчера в 17:40

Кубок Америки по футболу с участием 12 команд стартует в ночь на субботу матчем между сборными Бразилии и Боливии. Главный международный турнир Южной Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии на шести стадионах в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Салвадоре.
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Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020

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Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
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Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад

Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Экономика

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль

Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
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Разин оценил состояние Алибасова

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Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой в купальнике

Обновлено в 07:30
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»

Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Космос

Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские детали до 2023 года

Председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.
Обновлено в 06:43
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Политика

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

Обновлено в 06:27
Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию

Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Сергей «Паук» Троицкий вновь попался пьяным за рулем

В ходе разбирательства гаишники выяснили, что ранее Троицкого лишали прав на управление автомобилем, поскольку он уже попадался пьяным за рулем.
Обновлено в 07:27
Авто

Mitsubishi выпустит конкурента Ford Ranger Raptor

Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

На Брянщине врачи получат ключи от новых квартир

Обновлено в 03:14
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
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В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
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«Воскресший» Цапок находился в розыске

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Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:02
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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