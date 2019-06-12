Кубок Америки по футболу в ночь на субботу стартует в БразилииТАСС вчера в 17:40

Кубок Америки по футболу с участием 12 команд стартует в ночь на субботу матчем между сборными Бразилии и Боливии. Главный международный турнир Южной Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии на шести стадионах в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Салвадоре.

Кубок Америки по футболу в ночь на субботу стартует в Бразилии

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