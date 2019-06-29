Футбол
Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — ЧилиSport24.ru вчера в 23:25
Сборная Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Америки — 2019. В четвертьфинальном матче чилийцы обыграли команду Колумбии в серии пенальти — 5:4. Решающий удар нанес нападающий Алексис Санчес. Лучшим игроком матча признан полузащитник сборной Чили Артуро Видаль.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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