Футбол

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом форматеSoccer.ru вчера в 23:17

Кубок Америки-2020, который проведут Аргентина и Колумбия, пройдёт в изменённом формате. Официальный сайт Южноамериканской федерации футбола сообщает, что национальные команды будут поделены на две зоны: Северную и Южную. В каждой зоне будет по шесть команд.
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Кубок Америки — 2020 изменит формат и пройдет в Аргентине и Колумбии

Sport24.ruвчера в 15:11

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

Sportbox.RUвчера в 16:28

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

Матч ТВвчера в 16:28

Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате

Чемпионатвчера в 15:51

В 2020 году Кубок Америки пройдет в новом формате

Спорт-Экспрессвчера в 22:44

Названы страны-хозяйки Кубка Америки 2020 года

Евро-футбол.рувчера в 13:47

Аргентина на Кубке Америки сыграет с Чили и Уругваем в группе, Бразилия – с Колумбией и Эквадором

Sports.ruвчера в 13:42
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Армия и оружие

Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Общество

«Команда Сахалинской области» скоро прекратит принимать заявки

В рамках кадрового конкурса Команда Сахалинской области участники могут подать заявку на реализацию волонтерских, молодежных проектов, а также проектов социального предпринимательства.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Наука

Российские ученые нашли способ добычи энергии из отходов

Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Кемерове завалилась на бок маршрутка

Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Евгений Петросян тратит миллионы на содержание Елены Степаненко

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгений Ваганович продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол

Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Трента

В другом есть подозрение на игру рукой защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда в штрафной "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено вчера в 06:45
Здоровье

Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори

В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено вчера в 03:14
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Пушков спрогнозировал проигрыш Украины после выхода России из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не проиграет из-за выхода из Совета Европы, но в проигравших останется Украина, чьи резолюции отправятся в этом случае на «историческую помойку».
Обновлено вчера в 23:01
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено вчера в 20:57
Наука

Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких

Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.
Обновлено 08 апреля в 06:07
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным украинцем

Президент Украины Пётр Порошенко считает себя русскоязычным украинцем.
Обновлено вчера в 00:39
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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Парагвай
Государство
Государство на побережье островов и материка Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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