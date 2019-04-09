Футбол

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом форматеSoccer.ru вчера в 23:17

Кубок Америки-2020, который проведут Аргентина и Колумбия, пройдёт в изменённом формате. Официальный сайт Южноамериканской федерации футбола сообщает, что национальные команды будут поделены на две зоны: Северную и Южную. В каждой зоне будет по шесть команд.
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Дубль Герреро помог «Интернасионалу» обыграть «Палестино»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

Названы страны-хозяйки Кубка Америки 2020 года

Евро-футбол.рувчера в 13:47

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

Матч ТВвчера в 16:28

Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате

Чемпионатвчера в 15:51

Кубок Америки — 2020 изменит формат и пройдет в Аргентине и Колумбии

Sport24.ruвчера в 15:11

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

Sportbox.RUвчера в 16:28

Аргентина на Кубке Америки сыграет с Чили и Уругваем в группе, Бразилия – с Колумбией и Эквадором

Sports.ruвчера в 13:42
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Наука

Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Обновлено вчера в 21:58
Политика

Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Гаджеты

В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650

На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Экс-премьер Украины посоветовал Порошенко уйти в отставку

"Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушел бы в отставку, и дело с концом", - резюмировал экс-премьер.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

Amnesty International объявила о снижении числа казней на треть

Количество смертных казней в мире достигло минимума за последние десять лет, в 2018 году показатель уменьшился на 31%.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Обновлено в 01:05
Общество

Путинский прорыв отменяется: Половина россиян недовольна жизнью

Можно было бы сказать, что «удовлетворенность доходами» - понятие относительное, и человеку может быть мало и 150 тысяч в месяц, однако почти 50% россиян также абсолютно не удовлетворены возможностью оплаты медицинских услуг и образования (49,5% и 49,8% соответственно).
Обновлено в 00:58
Интернет

Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3

Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено вчера в 06:19
Авто

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду и Ругани сыграют с „Аяксом“»

Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не будет Кьеллини и Джана, но все остальные в порядке.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента".
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Культура

Блокада российского искусства: почему сейчас надо покупать отечественное

Российские художники нуждаются в поддержке и получают ее — в том числе на аукционах.
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Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
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Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
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Зеленский поблагодарил военных за поддержку

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Политика

В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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Уругвай
Государство
Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
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