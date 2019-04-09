Футбол

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом форматеSoccer.ru вчера в 23:17

Кубок Америки-2020, который проведут Аргентина и Колумбия, пройдёт в изменённом формате. Официальный сайт Южноамериканской федерации футбола сообщает, что национальные команды будут поделены на две зоны: Северную и Южную. В каждой зоне будет по шесть команд.
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Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате

Чемпионатвчера в 15:51

Дубль Герреро помог «Интернасионалу» обыграть «Палестино»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

Матч ТВвчера в 16:28

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

Sportbox.RUвчера в 16:28

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате

Soccer.ruвчера в 23:17

Кубок Америки — 2020 изменит формат и пройдет в Аргентине и Колумбии

Sport24.ruвчера в 15:11

Названы страны-хозяйки Кубка Америки 2020 года

Евро-футбол.рувчера в 13:47
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Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
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Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой

Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено вчера в 22:06
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Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

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Армия и оружие

В Крыму расчеты С-400 провели учения по отражению ракетного удара

Обновлено в 02:39
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Экономика

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Экономика

Приток миграции в Россию достиг исторического минимума

Своего исторического минимума в России достиг приток мигрантов, которые остаются в стране на продолжительный период.
Обновлено вчера в 07:26
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Политика

«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено вчера в 03:14
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
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Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»

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Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика

В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо

По мнению Шафоростова, дефицит салата и резкий скачок цен возник после того, как в очередной раз был перекрыт «несанкционированный канал поставки».
Обновлено в 00:00
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
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Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

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Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
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Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
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Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
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Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
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Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Кемерове маршрутка опрокинулась на бок

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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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Государство
Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
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