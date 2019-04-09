Футбол
Кубок Америки-2020 пройдёт в новом форматеSoccer.ru вчера в 23:17
Кубок Америки-2020, который проведут Аргентина и Колумбия, пройдёт в изменённом формате. Официальный сайт Южноамериканской федерации футбола сообщает, что национальные команды будут поделены на две зоны: Северную и Южную. В каждой зоне будет по шесть команд.
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Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
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По мнению Шафоростова, дефицит салата и резкий скачок цен возник после того, как в очередной раз был перекрыт «несанкционированный канал поставки».
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Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Кемерове маршрутка опрокинулась на бок
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