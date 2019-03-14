Футбол
Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и КолумбииSports.ru 07:43
Конфедерация футбола Южной Америки определилась с местом проведения Кубка Америки-2020. Турнир пройдет в двух странах – Аргентине и Колумбии, которые находятся на разных концах континента.
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Кубок Америки-2020 может пройти в Аргентине и Колумбии. От варианта с Австралией и США отказались
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Кубок Америки-2020 не состоится в России, турнир примут Колумбия и Аргентина
Спорт-Экспрессвчера в 19:40
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