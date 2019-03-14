Футбол

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и КолумбииSports.ru 07:43

Конфедерация футбола Южной Америки определилась с местом проведения Кубка Америки-2020. Турнир пройдет в двух странах – Аргентине и Колумбии, которые находятся на разных концах континента.
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Кубок Америки—2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии

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Футбольный Кубок Америки в 2020 году пройдет в Аргентине и Колумбии

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Бомбардир.рувчера в 17:40

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Кубок Америки-2020 не состоится в России, турнир примут Колумбия и Аргентина

Спорт-Экспрессвчера в 19:40

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии

Sports.ru07:43

Кубок Америки-2020 пройдет в Колумбии и Аргентине

Eurosport.ruвчера в 16:16
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Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье

В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
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Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
Обновлено вчера в 12:41
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Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку

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Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

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В России запретили полеты Boeing 737 MAX

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Обновлено в 07:47
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Обновлено в 08:38
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Происшествия

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Обновлено в 07:07
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Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась

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Госдума обсудит культивацию опийного мака

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Обновлено в 08:35
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Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России

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Кубок Америки по футболу
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