Футбол
Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом форматеМатч ТВ вчера в 16:28
Южноамериканская конфедерация футбола объявила о том, что Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии. Сообщается, что будет применена новая схема розыгрыша турнира. Все команды будут разделены на две зоны по шесть команд.
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