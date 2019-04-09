Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом форматеМатч ТВ вчера в 16:28

Южноамериканская конфедерация футбола объявила о том, что Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии. Сообщается, что будет применена новая схема розыгрыша турнира. Все команды будут разделены на две зоны по шесть команд.

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии в новом формате

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