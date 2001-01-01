Кубок Африки. Сенегал с Мане против Алжира с МарезомSports.ru вчера в 10:52

В Египте проходит 2-й тур группового этапа Кубка Африки. Египет переиграл ДР Конго (2:0), Сенегал встречается с Алжиром, Марокко – с Кот-д`Ивуаром, а Камерун сыграет с Ганой. Кубок Африки 2-й тур Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кубок Африки. Сенегал с Мане против Алжира с Марезом

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