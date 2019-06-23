Футбол

Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл КениюSports.ru 21 июня в 05:38

Египет с Мо Салахом в матче открытия Кубка Африки-2019 переиграл Зимбабве (1:0).
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Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

Советский спортвчера в 14:53

Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл Кению

Sports.ru21 июня в 05:38

Гол Махреза помог Алжиру обыграть Кению

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

Сборная Алжира обыграла Кению в матче Кубка африканских наций

Матч ТВвчера в 17:54

Сенегал обыграл Танзанию в матче Кубка Африки

Чемпионатвчера в 15:46

Алжир – Кения: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru21 июня в 16:20

КАН-2019. Сенегал без Мане обыграл Танзанию

Sport24.ruвчера в 14:51
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Политика

В ПАСЕ выступили за возвращение России

Многие страны Совета Европы выступили за принятие резолюции, позволяющей России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 11:14
Общество

В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются сильные грозы и град

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество

Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание

В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Музыка

В возрасте ста лет умер «отец рок-н-ролла» Дейв Бартоломью

Обновлено в 03:59
Авто

В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

В Интернете появились первые снимки ГАЗ «Тигр Next». Внедорожник появится на выставке «Армия-2019» уже завтра, 25 июня.
Обновлено в 02:18
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол

Грузинские футболисты надели футболки с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 09:05
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

Обновлено вчера в 02:09
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Футбол

СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс»

Обновлено в 04:57
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом

В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Общество

Васильева анонсировала снижение отчётной нагрузки на школьных учителей

Для школьных учителей в России хотят оставить четыре отчётных документа — рабочую программу по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник, заявила министр просвещения Ольга Васильева, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 04:56
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Экономика

В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова

Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Мощный селевой поток обрушился на горный курорт в Сочи

Каменно-грязевой поток сошел в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор».
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать

Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 05:08
Экономика

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
Обновлено в 02:46
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Государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. Входит в Содружество наций. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.
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Государство
Государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 740 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго.
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