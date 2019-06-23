Футбол
Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл КениюSports.ru 21 июня в 05:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Общество
Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв
Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено вчера в 22:58
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
На Украине скончался политик, избитый полицейскими
Член украинской партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался от остановки сердца, 23 июня сообщил председатель областной организации партии в Винницкой области Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»
Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
На неделе в Прикамье ожидаются похолодание и дожди
На севере Прикамья температура понизится до +20°. На юге будет до +25°, сохранится вероятность ливневых дождей и гроз.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами
Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено 22 июня в 15:52
Происшествия
В воинской части Казахстана произошел взрыв
На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Обновлено в 00:49
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Общество
Показатель показухи
Александр Трушин В НИУ ВШЭ недавно завершили исследование "Анализ качества общего образования в Калининградской области и рекомендации по стратегии его повышения".
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный рассказали, сколько зарабатывают
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Общество
С середины недели на Южном Урале резко похолодает
В понедельник и вторник, 24 и 25 июня, ожидается до +29 градусов тепла. Однако уже со среды, 26 июня, резко похолодает.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в воскресенье в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило 11, еще один человек погиб, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МВД.
Обновлено в 00:31
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Магнитогорске в ДТП погиб один человек и пострадали четыре ребенка
В аварии погиб водитель одной из легковых машин, четырех детей госпитализировали.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44