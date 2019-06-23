Футбол

Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл КениюSports.ru 21 июня в 05:38

Египет с Мо Салахом в матче открытия Кубка Африки-2019 переиграл Зимбабве (1:0).
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Сборная Алжира обыграла Кению в матче Кубка африканских наций

Матч ТВвчера в 17:54

КАН-2019. Сенегал без Мане обыграл Танзанию

Sport24.ruвчера в 14:51

Гол Махреза помог Алжиру обыграть Кению

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

Советский спортвчера в 14:53

Сенегал обыграл Танзанию в матче Кубка Африки

Чемпионатвчера в 15:46

Прогноз и ставка на матч Сенегал - Танзания, первый тур Кубка Африки

ODDS.ru22 июня в 09:27

Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл Кению

Sports.ru21 июня в 05:38
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Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Музыка

Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Футбол

Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу

Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Глава Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:57
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Здоровье

Изумрудный полезный пломбир придумала уральская студентка

Обновлено в 02:15
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 01:12
Технологии

Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Общество

По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку

Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Обновлено вчера в 17:01
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Культура

В Забайкалье будут оснащены три кинотеатра

Более 30 тысяч забайкальцев смогут смотреть большое кино благодаря созданию трёх новых кинотеатров в районах края – в селе Дульдурга, в поселках Новокручининский и Забайкальск.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам

Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже.
Обновлено в 01:00
Политика

В России назвали условия транзита газа через Украину

Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Транспорт

Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде

Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Китай уличил Россию в подготовке к Третьей мировой войне

Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Обновлено вчера в 23:16
Баскетбол

«Торонто» является фаворитом в борьбе за Кавая Леонарда

Чемпион НБА «Торонто Рэпторс» являетс фаворитом в борьбе за форварда Кавая Леонарда, который стал лидером команды в минувшем сезоне.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Происшествия

Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
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