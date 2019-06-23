Футбол
Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл КениюSports.ru 21 июня в 05:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:55, Вашингтон
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:52
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Авто
Тюнеры из России построили уникальную Toyota Tundra за 23 млн рублей
Специалисты из техцентра «4х4 Tundra» построили уникальную Toyota Tundra.
Обновлено в 02:09
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Хоккей
Экс-форвард «Трактора» Якуценя завершил игровую карьеру
Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, сообщает телеграм-канал экс-руководителя пресс-службы «Трактора» Игоря Жукова.
Обновлено в 17:58
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие
Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе
Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
Обновлено в 12:08
Наука
Создано устройство для быстрого заживления ран
Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали уникальное устройство для заживления ран, а также трофических и диабетических язв.
Обновлено в 18:11
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном
Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Политика
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.
Обновлено в 11:42
Общество
Алексей Песошин открыл Сабантуй в Казани
Сабантуй открыл председатель правительства Тстарстана Алексей Песошин.
Обновлено в 08:01
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Экономика
Развал СССР оказался благом для Земли
Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09