Футбол

Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл КениюSports.ru 21 июня в 05:38

Египет с Мо Салахом в матче открытия Кубка Африки-2019 переиграл Зимбабве (1:0).
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Сборная Алжира обыграла Кению в матче Кубка африканских наций

Матч ТВ17:54

КАН-2019. Сенегал без Мане обыграл Танзанию

Sport24.ru14:51

Гол Махреза помог Алжиру обыграть Кению

Спорт-Экспресс17:56

Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

Советский спорт14:53

Сенегал обыграл Танзанию в матче Кубка Африки

Чемпионат15:46

Алжир – Кения: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru21 июня в 16:20

Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл Кению

Sports.ru21 июня в 05:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:55, Вашингтон
Политика

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:52
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Авто

Тюнеры из России построили уникальную Toyota Tundra за 23 млн рублей

Специалисты из техцентра «4х4 Tundra» построили уникальную Toyota Tundra.
Обновлено в 02:09
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Экономика

Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Происшествия

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Хоккей

Экс-форвард «Трактора» Якуценя завершил игровую карьеру

Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, сообщает телеграм-канал экс-руководителя пресс-службы «Трактора» Игоря Жукова.
Обновлено в 17:58
Политика

Эрдоган поздравил оппозицию с победой на выборах мэра Стамбула

Обновлено в 15:32
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие

Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе

Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
Обновлено в 12:08
Наука

Создано устройство для быстрого заживления ран

Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали уникальное устройство для заживления ран, а также трофических и диабетических язв.
Обновлено в 18:11
Футбол

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном

Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Политика

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.
Обновлено в 11:42
Общество

Алексей Песошин открыл Сабантуй в Казани

Сабантуй открыл председатель правительства Тстарстана Алексей Песошин.
Обновлено в 08:01
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Экономика

Развал СССР оказался благом для Земли

Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
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Государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. Входит в Содружество наций. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.
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Государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 740 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго.
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