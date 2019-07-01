Футбол
Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д’Ивуара вышли из группыБомбардир.ру 13:55
В группе D Кубка африканских наций состоялись матчи заключительного тура группового этапа. Сборная ЮАР проиграла 0:1 команде Марокко. Ивуарийцы со счетом 4:1 обыграли сборную Намибии.
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На Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко
Советский спорт14:20
Намибия — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Африки-2019 1 июля 2019 года
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