В группе D Кубка африканских наций состоялись матчи заключительного тура группового этапа. Сборная ЮАР проиграла 0:1 команде Марокко. Ивуарийцы со счетом 4:1 обыграли сборную Намибии.

Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д’Ивуара вышли из группы

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