Футбол

Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д’Ивуара вышли из группыБомбардир.ру 13:55

В группе D Кубка африканских наций состоялись матчи заключительного тура группового этапа. Сборная ЮАР проиграла 0:1 команде Марокко. Ивуарийцы со счетом 4:1 обыграли сборную Намибии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко

Советский спорт14:20

Сборная Кот-д’Ивуара разгромила Намибию и вышла в 1/8 финала Кубка Африки

Газета.Ru14:55

Букмекеры: ЮАР и Марокко сыграют в аккуратном стиле

ODDS.ru02:30

Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Матч ТВ14:01

Сборная Марокко обыграла ЮАР и вышла в плей-офф Кубка африканских наций

Чемпионат13:59

Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Sportbox.RU14:01

Намибия — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Африки-2019 1 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Авто

Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Обновлено в 05:53
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Обновлено в 04:31
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Поздоровались с морем: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в Латвию

В первый день июля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри прибыла в столицу Латвии.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Рабьо

Обновлено в 13:52
Общество

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Обновлено в 10:36
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Общество

Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ

Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Обновлено в 14:40
Общество

В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Кино

Netflix показал Геральта, Цири и Йеннифер из сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал постер сериала «Ведьмак».
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Экономика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Экономика

Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марокко
Государство в Северо-Западной Африке. Марокко - страна, которая вступила в Африканский союз в 1963 году, но с 1984 по 2019 год не являлась его членом из-за притязаний на Западную Сахару.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное