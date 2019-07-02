Футбол
Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-оффБомбардир.ру 16:52
Матч заключительного тура группового этапа КАН-2019 Ангола – Мали закончился со счетом 0:1. Малийцы набрали семь очков и вышли в следующий раунд. Из группы также квалифицировались тунисцы, сыгравшие вничью 0:0 в параллельном матче с командой Мавритании.
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