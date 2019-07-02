Футбол

Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-оффБомбардир.ру 16:52

Матч заключительного тура группового этапа КАН-2019 Ангола – Мали закончился со счетом 0:1. Малийцы набрали семь очков и вышли в следующий раунд. Из группы также квалифицировались тунисцы, сыгравшие вничью 0:0 в параллельном матче с командой Мавритании.
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Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
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