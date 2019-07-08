Матчем между национальными сборными Ганы и Туниса завершилась первая стадия плей-офф футбольного Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Команда с севера Африки вела 1:0, но забила гол в свои ворота и итог встречи определился в серии пенальти.

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