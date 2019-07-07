В четвертьфинале сборная Туниса встретится с главной сенсацией нынешнего Кубка Африки – командой Мадагаскара, которая, впервые принимая участие в финале такого турнира, прошла в восьмерку сильнейших.

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