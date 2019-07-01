Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса. Гана оформила выход в плей-офф.

Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф

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