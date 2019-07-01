Футбол
Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-оффБомбардир.ру 14:06
Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса. Гана оформила выход в плей-офф.
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Бенин — Камерун. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года
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