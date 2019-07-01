Футбол

Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-оффБомбардир.ру 14:06

Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса. Гана оформила выход в плей-офф.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

Sport24.ru17:01

Кубок Африки. Тунис и Мавритания сыграли вничью, Гана победила Гвинею-Бисау

Sports.ru30 июня в 04:25

Нигерия - Камерун, Гана - Тунис. Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Спорт-Экспресс16:54

Определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций

LiveSport.ru17:02

Гол Парти помог Гане обыграть Гвинею-Бисау в матче Кубка африканских наций

Чемпионат14:28

Гвинея-Бисау – Гана: какой выбор сделать?

Все про Спорт рувчера в 15:10

Стали известны все пары плей-офф Кубка Африки

Матч ТВ17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила в Риге оказавшуюся в центре скандала Пугачеву

Обновлено в 09:30
Происшествия

В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара

Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус

В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Происшествия

На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли

Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.
Обновлено в 14:59
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество

Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду

Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено в 11:17
Общество

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»

Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Здоровье

Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.
Обновлено в 03:20
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Экономика

Экономический рост Грузии оказался под угрозой

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.
Обновлено в 06:39
Спорт

WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено в 15:33
Транспорт

Подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара

Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 8 июля до 28 рублей. Об этом сообщают СМИ кубанской столицы.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи рассталась с 36-летним возлюбленным

О новом романе 54-летней Моники Беллуччи стало известно в конце прошлого года.
Обновлено в 17:07
Наука

Диета бонобо может содержать ключи к эволюции человека

Эволюционные сценарии предполагают, что основные события человеческой эволюции связаны с проживанием в прибрежных районах, которые предлагают диету, способствующую развитию мозга у гомининов.
Обновлено в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Камерун
Государство
Государство в западной части Центральной Африки, на юго-западе омываемое водами залива Бонни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное