Футбол
Кубок Африки. Нигерия обыграла Тунис в матче за третье местоБомбардир.ру 16:58
Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Одион Игало на 3-й минуте. Финал турнира пройдет в пятницу, в нем сыграют Сенегал и Алжир.
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Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
Legalbetвчера в 13:26
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:08, Вашингтон
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