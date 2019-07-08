Матч 1/8 финала Кубка Африки Мали – Кот-д' Ивуар закончился со счетом 0:1. На 76-й минуте забил нападающий Вилфрид Заха. Ивуарийцы оформили выход в четвертьфинал, где встретятся со сборной Алжира.

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