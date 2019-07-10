Кубок Африки Плей-офф 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Происшествия Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.

Политика Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером Финляндии Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Политика Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Футбол Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи» Футбольный клуб "Сочи" объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь Аудиторы Счетной палаты обнаружили несколько марок дорогих автомобилей, не вошедших в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами.

Происшествия В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.

Кино THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Общество Депутат ГД предложил не отсылать постановления о нарушении ПДД тем, кто уже оплатил штраф Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков планирует внести законопроект, согласно которому водителям, нарушившим правила и оплатившим штраф досрочно со скидкой в 50%, не будет отправляться постановление о нарушении по почте.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Общество В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия 35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.

Футбол Станислав Черчесов: «С Черенковым я не чувствовал себя великим вратарем» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на презентации книги Игоря Рабинера и Владимира Галедина о Федоре Черенкове и рассказал свою историю о Черенкове, с которым они играли в "Спартаке".

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Происшествия Элина Сушкевич не признала вину Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.

Политика Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.

Политика Слова Меркель во время приступа прочитали по губам Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Музыка Park Live снова пройдет в Парке имени Горького Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.