Футбол
Кубок Африки. 1/4 финала. Алжир победил Кот-д`Ивуар в серии пенальти, Мадагаскар уступил ТунисуSports.ru вчера в 10:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Политика
Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером Финляндии
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Футбол
Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»
Футбольный клуб "Сочи" объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым.
Обновлено в 17:15
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь
Аудиторы Счетной палаты обнаружили несколько марок дорогих автомобилей, не вошедших в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Единоборства
Хорхе Масвидаль: «Хочу сломать лицо Макгрегору»
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Общество
Депутат ГД предложил не отсылать постановления о нарушении ПДД тем, кто уже оплатил штраф
Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков планирует внести законопроект, согласно которому водителям, нарушившим правила и оплатившим штраф досрочно со скидкой в 50%, не будет отправляться постановление о нарушении по почте.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Разведчики ВВО провели учения в Бурятии
Обновлено в 16:05
Футбол
Станислав Черчесов: «С Черенковым я не чувствовал себя великим вратарем»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на презентации книги Игоря Рабинера и Владимира Галедина о Федоре Черенкове и рассказал свою историю о Черенкове, с которым они играли в "Спартаке".
Обновлено в 15:57
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Музыка
Park Live снова пройдет в Парке имени Горького
Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58