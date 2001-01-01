Футбол

Кубок Африки-2019: Тунис сыграет с Мали, Марокко встретится с Кот-д’ИвуаромProstoProSport вчера в 05:00

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В Египте продолжается Кубок африканских наций-2019. В седьмой игровой день будут сыграны три матча. В городе Суэц встретятся сборные Туниса и Мали.
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Кубок Африки-2019: Тунис сыграет с Мали, Марокко встретится с Кот-д’Ивуаром

ProstoProSportвчера в 05:00

Кубок Африки. Тунис – Мали, Марокко против Кот-д`Ивуара

Sports.ru26 июня в 10:52
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