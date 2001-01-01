Кубок Африки-2019: Тунис сыграет с Мали, Марокко встретится с Кот-д’ИвуаромProstoProSport вчера в 05:00

В Египте продолжается Кубок африканских наций-2019. В седьмой игровой день будут сыграны три матча. В городе Суэц встретятся сборные Туниса и Мали.

Кубок Африки-2019: Тунис сыграет с Мали, Марокко встретится с Кот-д’Ивуаром

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

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Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара» Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней «В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.

Футбол Юный болельщик «Манчестер Юнайтед» назвал всех игроков команды мусором Юный болельщик «Манчестер Юнайтед», отвечая на вопросы журналистки телеканала ITV, признался, что в настоящее время ему не нравится ни один из футболистов команды.

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Происшествия В Петербурге 12-летний футболист получил ногой по голове Ребенок в больнице 12-летний спортсмен получил серьезные травмы во время футбольного матча на Перекопской улице в Петербурге.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Авто Китайский пикап JAC T6 доедет до России в сентябре Продажи пикапа JAC T6 стартуют на российском рынке 1 сентября 2019 года.

Политика Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.

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Происшествия Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников -- уж слишком велики масштабы.

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Происшествия Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.