Футбол
Кубок Африки-2019: Тунис сыграет с Мали, Марокко встретится с Кот-д’ИвуаромProstoProSport вчера в 05:00
В Египте продолжается Кубок африканских наций-2019. В седьмой игровой день будут сыграны три матча. В городе Суэц встретятся сборные Туниса и Мали.
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Кубок Африки-2019: Тунис сыграет с Мали, Марокко встретится с Кот-д’Ивуаром
ProstoProSportвчера в 05:00
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:34
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Общество
Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года
"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Обновлено в 04:19
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:09
Футбол
Юный болельщик «Манчестер Юнайтед» назвал всех игроков команды мусором
Юный болельщик «Манчестер Юнайтед», отвечая на вопросы журналистки телеканала ITV, признался, что в настоящее время ему не нравится ни один из футболистов команды.
Обновлено в 03:29
Общество
Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска
Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Петербурге 12-летний футболист получил ногой по голове
Ребенок в больнице 12-летний спортсмен получил серьезные травмы во время футбольного матча на Перекопской улице в Петербурге.
Обновлено в 03:09
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено вчера в 09:48
Авто
Китайский пикап JAC T6 доедет до России в сентябре
Продажи пикапа JAC T6 стартуют на российском рынке 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Сотни россиян провели ночь в аэропорту Антальи из-за задержки вылета
Напомним, накануне в Москве туман стал причиной задержки около сотни рейсов.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов
Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Футбол
«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»
Новомосковский «Химик» вошел в структуру тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
Обновлено в 04:28
Происшествия
Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова
Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников -- уж слишком велики масштабы.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Энергетика
Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн
Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Авто
Компания Chrysler решила возродить минивэн Chrysler Voyager
Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48