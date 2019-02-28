Кубковый матч «Арсенала» и «Оренбурга» пройдет на нейтральном полеСпорт-Экспресс 09:05

Матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом" пройдет на нейтральном поле, сообщает официальный сайт тульской команды.

Кубковый матч «Арсенала» и «Оренбурга» пройдет на нейтральном поле

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