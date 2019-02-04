Происшествия

Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенныхLenta.ru 12:45

Следователи Кубани начали расследование в отношении главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко после того, как его администрация купила квартиры для детей-сирот в бараках, где содержались заключенные. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
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с чего всё началось
1 февраля Николай Артющенко объяснил причины принятого им решения, опубликовав на сайте местной администрации обращение
 к жителям Усть-Лабинского района.
Югополис10:44

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Чиновник на Кубани поселил сирот в бывшие бараки для заключенных

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На Кубани глава района купил квартиры для сирот в бараке для заключенных

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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