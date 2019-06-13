Происшествия
Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»Российская газета 06:37
В четверг стало известно, что правоохранительные органы установили личность человека на фотографии с места ДТП, которого жители Кущевского района приняли за Сергея Цапка. Выяснилось, что на фото изображен Виталий Никифоров, 1986 года рождения, находящийся в розыске за кражу.
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Экономика
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Обновлено в 05:16
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Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно
Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
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Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
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В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика
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Обновлено в 06:24
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Обновлено в 07:09
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
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Обновлено в 07:20
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«Ливерпуль» вновь интересуется Фекиром
"Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, пишет французское издание Le Progres.
Обновлено в 06:49
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
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