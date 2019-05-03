Футбол

«Кубаночка» отобрала очки у чемпионаРоссия.Кубань вчера в 04:55

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
Игра завершилась с ничейным счетом 2:2. "Рязань-ВДВ" в настоящий момент является действующим чемпионом, но после этого матча отстает от лидера нынешнего сезона - ЦСКА уже на 4 очка.
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