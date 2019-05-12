Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости вчера в 18:39

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

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