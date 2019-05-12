Политика
Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости вчера в 18:39
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме под Ростовом
В Ростовской области в результате взрыва бытового газа в жилом доме погиб один человек.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
Обновлено вчера в 06:05
Культура
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой
Похоронили Евгения Крылатова рядом с его супругой на Митинском кладбище. Евгения Крылатова не стало 8 мая.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Обновлено вчера в 02:51
Единоборства
Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо
Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
В Москве днем воздух прогреется до 21-23 градуса тепла, по области ожидается до плюс 24 градусов.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана
США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
Врачи озвучили еще одну опасность пассивного курения
Исследование показало врачам, что существует еще одна, ранее не известная угроза пассивного курения.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Изменены правила получения детских пособий
До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в селе в Ростовской области
Трое мужчин погибли в результате пожара в частном доме в селе Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой
Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
Telegram X удален с App Store
Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.
Обновлено вчера в 09:48
Музыка
Сергей Лазарев произвел фурор на Евровидении
Выступление Сергея Лазарева на репетиции своего номера для "Евровидения" прошло на ура: певцу рукоплескали поклонники, а также находившиеся в зале иностранные журналисты.
Обновлено вчера в 09:50
Единоборства
Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator
В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на платформе Volvo XC40
Компания Geely объявила старт продаж нового кроссовера купе FY11. Модель уже доступна у официальных дилеров в 11 вариантах исполнения.
Обновлено 10 мая в 10:41
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено вчера в 04:57