Политика

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости 18:39

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
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На Кубе ввели контроль за яйцами и сосисками

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РЕН ТВ19:30

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РБК21:30

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

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