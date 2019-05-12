Политика

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости 18:39

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
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Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда продуктов и средств гигиены

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Армия и оружие

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ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
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Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
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В Москве нашли мертвым помощника прокурора

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Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии

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Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
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