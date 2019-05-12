Политика
Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости 18:39
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Здоровье
Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Космос
Прошло испытание прототипа будущего межзвездного зонда
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Политика
Порошенко уволил заместителя главы своей администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Общество
Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии
Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено в 00:00
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Индия озабочена возможными продажами российского оружия Пакистану
Индийское издание The Print сообщает об озабоченности Индии в связи с возможными продажами российского оружия Пакистану.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12