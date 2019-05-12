Политика
Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости 18:39
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
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Политика
Трамп призвал Китай в ближайшее время заключить торговую сделку
"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент.
Обновлено в 18:56
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Американские военные «пригрозили» России в Сирии комплексами «Himars». Видео
Издание «South Front» подчёркивает, что несмотря на ряд громких заявлений со стороны Трампа и Министерства обороны США, американские военные до сих пор не покинули территорию Сирии, и более того, в регионе Эт-Танф предполагается установить средства противоракетной обороны «Patriot», которые, согласно ранее сделанным заявлениям, должны будут защищать союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:21
Политика
Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Политика
Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook
Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить
Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Космос
NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе
Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено в 09:41
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Здоровье
Сладкий яд или горькая правда: отказавшимся от сахара людям грозит слабоумие
Замысел природы поломала промышленная революция. Сладкое стало настолько доступным, что мир поразила сахарная лихорадка.
Обновлено в 14:09
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался от планов встретиться в Киеве с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:49
Музыка
Ольга Серябкина получила травму головы на съемках нового клипа
Певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, после выхода сольного альбома начала работать над съемками клипа.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»
Обновлено в 16:25
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази
Белорусские таможенники изъяли более 100 килограммов психотропа экстази у 38-летней россиянки, направлявшейся из Польши на автомобиле.
Обновлено в 06:27
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Транспорт
В Москве заработал новый автовокзал
Обновлено в 04:20
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено в 05:30
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Технологии
Разработчики WhatsApp тестируют новый тёмный режим
Инсайдер сообщил о том, что в WhatsApp вскоре запустят новый тёмный режим.
Обновлено в 03:49