Политика

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосискамиРИА Новости 18:39

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
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Куба ввела регулирование продаж некоторых продуктов питания и средств гигиены

ТАСС19:28

Куба взяла под контроль потребление курицы, яиц, риса и сосисок

Экономика сегодня19:31

Власти Кубы будут контролировать социально значимые продукты питания

РЕН ТВ19:30

Куба начнет регулировать продажу социально значимых продуктов питания

Народные новости19:38

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

РИА Новости18:39
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Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Политика

Трамп призвал Китай в ближайшее время заключить торговую сделку

"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент.
Обновлено в 18:56
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Американские военные «пригрозили» России в Сирии комплексами «Himars». Видео

Издание «South Front» подчёркивает, что несмотря на ряд громких заявлений со стороны Трампа и Министерства обороны США, американские военные до сих пор не покинули территорию Сирии, и более того, в регионе Эт-Танф предполагается установить средства противоракетной обороны «Patriot», которые, согласно ранее сделанным заявлениям, должны будут защищать союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:21
Политика

Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Политика

Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить

Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Космос

NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе

Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик

Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено в 09:41
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Здоровье

Сладкий яд или горькая правда: отказавшимся от сахара людям грозит слабоумие

Замысел природы поломала промышленная революция. Сладкое стало настолько доступным, что мир поразила сахарная лихорадка.
Обновлено в 14:09
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался от планов встретиться в Киеве с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:49
Музыка

Ольга Серябкина получила травму головы на съемках нового клипа

Певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, после выхода сольного альбома начала работать над съемками клипа.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»

Обновлено в 16:25
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Шоу-бизнес

Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера

Обновлено в 16:00
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Белорусские таможенники изъяли более 100 килограммов психотропа экстази у 38-летней россиянки, направлявшейся из Польши на автомобиле.
Обновлено в 06:27
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

В Ростовской области один человек погиб в результате взрыва газа

Обновлено в 19:39
Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Транспорт

В Москве заработал новый автовокзал

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Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено в 05:30
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
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Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
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