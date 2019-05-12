Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктамиLife.ru вчера в 20:07
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 14:01
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Автоспорт
Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки пятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Обновлено в 11:19
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ
Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Первый канал ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»
В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые показала сына
Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено в 10:35
Финансы
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд
Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд.
Обновлено в 13:04
Интернет
Число пользователей Microsoft Office 365 составило 214 млн человек
Ранее пользователи компьютеров Mac могли купить Office 365 только на официальном сайте компании Microsoft.
Обновлено в 07:33
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 09:07
Политика
Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате
Обновлено в 12:10
Культура
В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»
Обновлено 10 мая в 10:25
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче Бундеслиги
«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 14:02
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры
"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32