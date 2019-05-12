Политика

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктамиLife.ru вчера в 20:07

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
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На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами

Газета.Ru00:51

На Кубе будут контролировать социально значимые продукты питания

Российская газета00:15

Куба ввела регулирование продаж некоторых продуктов питания и средств гигиены

ТАССвчера в 19:28

Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда продуктов и средств гигиены

Говорит Москвавчера в 23:53

Власти Кубы будут контролировать социально значимые продукты питания

РЕН ТВвчера в 19:30

Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда продуктов и средств гигиены

РБКвчера в 21:30

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

РИА Новостивчера в 18:39
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

Обновлено в 13:15
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Обновлено в 14:01
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Автоспорт

Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки пятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Обновлено в 11:19
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ

Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Первый канал ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает новую функцию для редактирования фотографий

Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено в 10:35
Финансы

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд.
Обновлено в 13:04
Интернет

Число пользователей Microsoft Office 365 составило 214 млн человек

Ранее пользователи компьютеров Mac могли купить Office 365 только на официальном сайте компании Microsoft.
Обновлено в 07:33
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Политика

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

Обновлено в 12:10
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 13:51
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
Футбол

«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче Бундеслиги

«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 14:02
Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
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