Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктамиLife.ru вчера в 20:07
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана
Обновлено в 04:50
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Автоспорт
Нико Хюлькенберг: «Было сложно вернуться в борьбу после ошибки»
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о своей ошибке в первом сегменте квалификации к Гран-при Испании.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса»
Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Слова Порошенко о сильной украинской армии прокомментировали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова действующего президента Украины Петра Порошенко об украинской армии как самой сильной в Европе.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
ВВС США ищут альтернативу российским РД-180
ВВС США ищут способы отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180.
Обновлено в 01:03
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
OnePlus рекламирует новые флагманы на канале National Geographic
Перед премьерным показом компания OnePlus начала активную рекламную кампанию, в том числе и задействовав крупные каналы.
Обновлено в 06:34
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Политика
Цукерберг отказался разделять Facebook, Instagram и WhatsApp
Сооснователь Facebook Крис Хьюз опубликовал наделавшую много шума колонку в The New York Times, в которой призвал Марка Цукерберга разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 03:16
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»
Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Футбол
Буффон не собирается завершать карьеру
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Ранее, в марте, в интервью РБК Гуаидо подчеркивал, что оппозиция не стремится к военному вмешательству со стороны США.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25