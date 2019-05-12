Политика

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктамиLife.ru вчера в 20:07

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
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На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами

Газета.Ru00:51

На Кубе будут контролировать социально значимые продукты питания

Российская газета00:15

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

РИА Новостивчера в 18:39

Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда продуктов и средств гигиены

Говорит Москвавчера в 23:53

Власти Кубы будут контролировать социально значимые продукты питания

РЕН ТВвчера в 19:30

Куба ввела регулирование продаж некоторых продуктов питания и средств гигиены

ТАССвчера в 19:28

Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда продуктов и средств гигиены

РБКвчера в 21:30
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана

Обновлено в 04:50
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»

В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Автоспорт

Нико Хюлькенберг: «Было сложно вернуться в борьбу после ошибки»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о своей ошибке в первом сегменте квалификации к Гран-при Испании.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса»

Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Слова Порошенко о сильной украинской армии прокомментировали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова действующего президента Украины Петра Порошенко об украинской армии как самой сильной в Европе.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

ВВС США ищут альтернативу российским РД-180

ВВС США ищут способы отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180.
Обновлено в 01:03
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

OnePlus рекламирует новые флагманы на канале National Geographic

Перед премьерным показом компания OnePlus начала активную рекламную кампанию, в том числе и задействовав крупные каналы.
Обновлено в 06:34
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту

Обновлено в 05:54
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Политика

Цукерберг отказался разделять Facebook, Instagram и WhatsApp

Сооснователь Facebook Крис Хьюз опубликовал наделавшую много шума колонку в The New York Times, в которой призвал Марка Цукерберга разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Обновлено в 04:12
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Футбол

Буффон не собирается завершать карьеру

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Ранее, в марте, в интервью РБК Гуаидо подчеркивал, что оппозиция не стремится к военному вмешательству со стороны США.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
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