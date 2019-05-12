Политика
На Кубе вводят ограничения на продажу продуктовВечерний курьер 04:52
Экономические санкции, введенные против Кубы западными странами, вынудили власти Гаваны начать осуществление контроля за распределением среди граждан острова социально значимых товаров.
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Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Экономика
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено 09 мая в 09:26
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана
Обновлено в 04:50
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.
Обновлено в 05:02
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом
По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Доренко знал о том, что у него аневризма аорты
Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Ученик 11 класса мог быть виновником аварии в Купчино
17-летний школьник может быть причастен к совершению ДТП во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:38
Общество
Теплая солнечная погода ожидается в столице в воскресенье
Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Спартак» поздравил Андрея Федуна с днем рождения
"Спартак" поздравил с днем рождения члена совета директоров клуба Андрея Федуна. Сегодня, 12 мая, ему исполняется 57 лет.
Обновлено в 03:18
Авто
Показан серийный вариант концепта Nissan IDx Nismo
Представленный достаточно давно, в 2013 году, концепт спортивного автомобиля Nissan IDx Nismo обзавелся широким спросом, но в серийный выпуск он так и не пошел.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Кино
Документальный фильм про Шумахера выйдет в декабре
Обновлено в 05:03
Политика
Трамп решил перекроить под себя празднование Дня независимости
Президент США Дональд Трамп распорядился внести изменения в программу празднования Дня независимости страны в Вашингтоне.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено 10 мая в 11:47
Авто
Можно ли получить штраф за багажник на крыше?
Далеко не всё можно перевести в багажнике и поэтому приходится приобретать кофр на крышу автомобиля.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с журналистом
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом.
Обновлено в 04:58
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Кемерове разыскивают 10-летнего мальчика
Обновлено в 02:46