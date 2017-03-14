Футбол

Куадрадо покинет «Ювентус» и станет игроком «Шанхай Шенхуа»Советский спорт 06:13

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо договорился о переходе в китайский Шанхай Шенхуа. Согласно источнику, стороны уже договорились о его трансфере. Сумма сделки составит 15 млн евро.
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Куадрадо покинет «Ювентус» и станет игроком «Шанхай Шенхуа»

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Куадрадо покинет «Ювентус». Он договорился о переходе в китайский клуб

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