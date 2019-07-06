Футбол
Куадрадо может продолжить карьеру в КитаеSoccer.ru 05:10
Сразу несколько итальянских источников сообщают, что полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Китае.
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Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Игры
В Half-Life Decay обнаружили забавную «пасхалку»
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Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
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Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено вчера в 06:55
Гаджеты
За один день видеокарты GeForce RTX первого поколения стали дешевле на четверть
Расширив модельный ряд видеокарт GeForce RTX за счёт новинок с суффиксом «SUPER» в названии, NVIDIA не стала моментально вводить в действие новые цены на видеокарты Turing первого поколения, и это вызывало справедливое недоумение.
Обновлено вчера в 10:58
Космос
Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети
В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
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Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Опрос предрек Джонсону громкую победу на выборах британского премьера
Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон движется к громкой победе на выборах лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Погибших в Баренцевом море похоронят на Серафимовском кладбище
Моряков захоронят рядом с телами погибших на "Курске". Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников.
Обновлено вчера в 04:26
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной
Фигурист пожаловался, что сломанную ногу жены восстанавливали в Германии после того, как в России ее окончательно «изуродовали».
Обновлено в 07:49
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700
Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Обновлено в 05:09