Футбол

Куадрадо может перейти в «Шанхай Шэньхуа»Чемпионат 05:42

По информации источника, представители 31-летнего колумбийского футболиста ведут переговоры о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Ожидается, что сумма трансфера игрока составит € 15 млн. Куадрадо перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Челси» на правах аренды за € 5 млн.
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Куадрадо покинет «Ювентус» и станет игроком «Шанхай Шенхуа»

Советский спорт06:13

Куадрадо может продолжить карьеру в Китае

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Куадрадо может продолжить карьеру в Китае

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Куадрадо может продолжить карьеру в Китае

Sportbox.RU06:40

Куадрадо может перейти в «Шанхай Шэньхуа»

Чемпионат05:42

Куадрадо покинет «Ювентус». Он договорился о переходе в китайский клуб

ProstoProSport05:28

Полузащитник «Ювентуса» Куадрадо близок к переходу в «Шанхай Шенхуа»

Sport24.ru05:18
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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