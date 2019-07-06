Футбол
Куадрадо может перейти в «Шанхай Шэньхуа»Чемпионат 05:42
По информации источника, представители 31-летнего колумбийского футболиста ведут переговоры о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Ожидается, что сумма трансфера игрока составит € 15 млн. Куадрадо перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Челси» на правах аренды за € 5 млн.
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